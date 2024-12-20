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Tekirdağ'da Ev Yangını: Korku Dolu Anlar Yaşandı

Tekirdağ'da Ev Yangını: Korku Dolu Anlar Yaşandı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin garajında başlayan yangın, eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, şans eseri yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evin garajında başlayan yangın, eve de sıçradı. Korku dolu anlar yaşandı.

Olay, akşam üstü saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi 21. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; bir evin garajında başlayan yangın, evin içerisine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapıldı.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştu.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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