Tekirdağ'da Ev Yangını: 5 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tekirdağ'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir ikamette çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Olay, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın en üst katındaki ikametinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ikamet içerisindeki oturma odasında yangın başladı. Balkona da sıçrayan alevler üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 vatandaş, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası balkondan tahliye edildi.

Yangın nedeniyle ikamette büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.