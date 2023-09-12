Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 18 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Operasyon sonucunda çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 11 ev ve 6 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıkların faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerinin kimlik bilgilerini tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldıkları iddia edilen tüfek, otomobil, laptop, 3 cep telefonu, 3 motosiklet ve çeşitli elektronik malzemeler de sahiplerine teslim edildi.