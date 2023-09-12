Tekirdağ'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 18 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti. Operasyon sonucunda çalınan eşyalar da sahiplerine teslim edildi.