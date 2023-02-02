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Tekirdağ'da ev ile otomobile silahlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da ev ile otomobile silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir otomobil ile eve tabancayla ateş eden şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir otomobil ile eve tabancayla ateş eden şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayın şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Gülistan Cemal Türel Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, müstakil bir ikamete ve ikametin önündeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla iki el ateş açıldı. Ev ve arabada küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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