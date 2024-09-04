Tekirdağ'da eşi darbederek öldürdüğü iddia edilen sanığın duruşması devam etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Enes Suna'nın duruşması Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Süleymanpaşa'da, eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Enes Suna'nın duruşması Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen ambulans şoförü S.O., olay gecesi Buse Ateş Suna'nın ambulansa kendi imkanlarıyla bindiğini söyledi. Buse Ateş Suna'nın hastaneye sevk edildiği sırada bilincinin açık olduğunu ifade eden sağlık personeli D.E., kadının durumu hakkında bilgi verdi.

Bir diğer tanık Y.K. ise Buse'nin eşiyle sık sık sorun yaşadığını ve boşanma kararı aldığını belirtti.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş, mahkeme sırasında bazı tanık ifadelerine itiraz etti ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Enes Suna, mahkemede verdiği ifadeyi yineleyerek olayla ilgili eşinin telefonunun incelenmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Kasım tarihine erteledi. - TEKİRDAĞ