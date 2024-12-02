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Tekirdağ'da Eş Zamanlı Operasyon: Aranan Şahıslar Yakalandı

Tekirdağ'da Eş Zamanlı Operasyon: Aranan Şahıslar Yakalandı
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Tekirdağ'da jandarma tarafından düzenlenen 'Kod Duman' uygulamasında, aranan şahıslar yakalanırken trafik ihlalleri tespit edildi. 6 kişi gözaltına alındı, 20 bin TL trafik cezası kesildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı, trafik ihlalleri tespit edildi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1 Aralık'ta 13.00-15.00 saatleri arasında kent genelinde "Kod Duman" uygulaması gerçekleştirdi. 22 tim ve 68 personelle 16 farklı noktada denetimler yapıldı. Denetimlerde bin 968 şahıs ve 818 aracın sorgusu yapılırken 6 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 9 araca 20 bin 129 TL trafik cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Toplum güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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