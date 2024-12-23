Tekirdağ'da Eş Zamanlı Jandarma Denetimleri Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da kent genelinde jandarma ekiplerince eş zamanlı denetimler yapıldı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün 11 ilçede eş zamanlı 'Kod Duman' uygulaması gerçekleştirildi. 22 tim ve 70 personelle 16 farklı noktada yapılan denetim ve kontrollerde 2 bin 974 şahıs ve 988 araç sorgulandı, 3 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 10 araca toplam 32 bin 290 TL trafik cezası kesildi. - TEKİRDAĞ