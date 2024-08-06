Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrikli motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli motosiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı ile Yeni Cami Caddesi kavşağında Atatürk Kültür Merkezi yanında meydana geldi. 34 SV 2649 plakalı araç ile 14 yaşındaki P.A.A. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı, çocuk sürücü yaralandı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri P.A.A.'yı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede kontrolleri devam eden yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılmaz hale gelen elektrikli motosiklet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ