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Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrikli motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. yönetimindeki elektrikli motosiklet, henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde devrildi. Yaşanan talihsiz kazada İ.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.E. düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Caddesi Tekirdağ Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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