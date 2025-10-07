Tekirdağ'da Elektrik Hattı Çalışmasında Doğal Gaz Patladı

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmana elektrik hattı çekilmesi için iş makinesinin yaptığı kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı.

Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta inşaatı tamamlanan bir apartmana elektrik hattı çekilmesi için kazı çalışması başlatıldı. Özel bir firmaya ait iş makinesinin yer altı elektrik hattına yönelik yaptığı kazı esnasında doğal gaz borusu patladı. Patlamayla birlikte meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle çevreye doğal gaz kokusu yayıldı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle gelen Marmara Gaz ekipleri, gaz kaçağına müdahale ederek, onarımını sağladı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından çalışmalar kaldığı yerden kontrollü şekilde devam etti. - TEKİRDAĞ