Tekirdağ'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil İkiye Ayrıldı

Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda seyreden A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - TEKİRDAĞ