Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da elektrik direğinden düşen işçi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen olayda, elektrik tellerinin yenilemesi sırasında direkle birlikte yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Malkara ilçesi Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık çevresinde bulunan elektrik tellerinin yenilenmesi sırasında 36 yaşındaki Salih Topuz'un üzerinde bulunduğu demir direğin devrilmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerine çağırılan Ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan Topuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı şahsın sağlık durumunun ağır olduğu, omuzunda ve dizlerinden yaralandığı, direğin ise alt kısmının deforme olduğundan dolayı devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title