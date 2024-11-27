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Tekirdağ'da Ehliyetsiz Sürücü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Ehliyetsiz Sürücü ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Aydınevler Caddesi'nde seyreden A.O.A.'nın kullandığı 59 AKF 043 plakalı motosiklet ile Bağlariçi 1. Sokak'ta seyreden M.A.Ş. idaresindeki 59 AJG 081 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü A.O.A. yere yığıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde araç sürücüsü M.A.Ş'nin sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Kaza arı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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