Tekirdağ'da Düzensiz Göçmenlere Büyük Cezalar

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamında yaptığı uygulamada yakalanan 13 düzensiz göçmene toplam 257 bin 419 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde 30 Aralık'ta 25 ekip ve 84 personelin katılımıyla 29 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yaptı. Uygulama sırasında 135'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 bin 120 kişi kontrol edildi. Aranan 15 şahıs yakalanırken, 28 umuma açık yer ve 18 metruk bina denetlendi. Uygulamada 6'sı Afganistan, 1'i Türkmenistan, 3'ü Pakistan, 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere 13 düzensiz göçmen yakalandı. Toplam 257 bin 419 TL idari para cezası uygulanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ