Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizör Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizör Yakalandı
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Tekirdağ'ın Ergene Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Yakalanan kişilerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Tekirdağ'ın Ergene Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene Mahallesi'nde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta 5 farklı uyruktan düzensiz göçmen ile bu kişileri yurda yasa dışı yollarla soktuğu değerlendirilen 1 organizatör yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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