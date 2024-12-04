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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizatörlere Operasyon

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizatörlere Operasyon
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Tekirdağ'da düzenlenen uygulama ile 9 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmenlerin kullandığı malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen uygulamada düzensiz göçmenler ve organizatörler yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik bir uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında farklı uyruklardan toplam 9 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Organizatörlerin araçlarıyla birlikte gözaltına alındığı operasyonda, göçmenlerin yasa dışı geçişlerde sıklıkla kullandıkları şişme bot ve şişirme pompası gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtilirken, organizatörler hakkında adli işlemler başlatıldı. Kaçak göçle mücadeleye yönelik kontrollerin artarak devam edileceği vurgulanırken, operasyonda ele geçirilen malzemeler, düzensiz göçün tehlikeli boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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