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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı
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Tekirdağ'da yapılan denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da düzenlenen denetimlerde bir araçta 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık'ta Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKİT) ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, araç içinde farklı uyruklardan 11 göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ekiplerin düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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