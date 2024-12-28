Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde 8 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alındı, göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında farklı uyruklardan toplam 8 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 1 kişi, bir araç içerisinde yakalandı.
Yakalanan organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ