Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında farklı uyruklardan toplam 8 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 1 kişi, bir araç içerisinde yakalandı.

Yakalanan organizatör gözaltına alınırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ