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Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
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Tekirdağ Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda düzenlenen operasyonda, düzensiz göçle mücadele kapsamında 6 yabancı uyruklu göçmen ve bir organizatör yakalandı. Yakalanan organizatör gözaltına alınırken göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde farklı uyruklardan toplam 6 göçmen ve bir organizatör, kullandıkları araç ile birlikte yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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