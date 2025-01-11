Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ Ergene E-80 Avrupa Otoyolu üzerinde düzenlenen operasyonda, 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde farklı uyruklardan toplam 6 göçmen ve bir organizatör, kullandıkları araç ile birlikte yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ