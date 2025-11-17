Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 20 Göçmen Yakalandı, 6 Organizatör Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü. Operasyonda Afganistan uyruklu 10 ve Suriye uyruklu 10 olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan organizatörlerden M.A, O.G, H.U, O.K ve Y.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.C.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - TEKİRDAĞ