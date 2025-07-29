Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri yol kontrol uygulamasında 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Yakalanan göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen yol kontrol uygulamasında 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Ergene ilçesi Edirne istikametine giden yolda düzensiz göçle mücadele kapsamında uygulama yaptı.

Denetim sırasında durdurulan bir araçta, farklı uyruklara mensup 11 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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