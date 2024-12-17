Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda düzenlenen denetimlerde, Uber aracıyla kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda 17 Aralık 2024 günü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, Uber aracıyla kaçmaya çalışan göçmenler tespit edildi. Farklı uyruklardan toplam 14 göçmen ve organizatör oldukları belirlenen 2 kişi araçla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler adli işlemler için jandarma birimine götürülürken, yabancı uyruklu şahısların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ