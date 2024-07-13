Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aranan 17 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il içinde ve il dışında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan çalışmalarda 4'ü il dışında olmak üzere toplam 53 aranan şahıs yakalandı. Aranan şahıslardan 17'si tutuklanırken 36'sı ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ