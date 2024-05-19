Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 50 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da kamu düzeninin sağlanması amacıyla düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 121 kişiden 50 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ il merkezi ve ilçelerinde başta asayiş suçlarından öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonel çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplamda 121 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ