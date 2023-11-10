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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da yapılan fuhuş operasyonunda Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında ifadeleri alınan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.