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Tekirdağ'da Durdurulan Araçta 200 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Durdurulan Araçta 200 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılık ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 200 bin adet doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir araçta yapılan aramada 200 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, 19 Eylül 2024 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını engellemek amacıyla şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 200 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Kaçakçılık Güvenlik Politika Makaron 3-sayfa Hukuk Suç

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