Tekirdağ'da Durdurulan Araçta 2 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 2 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 2 kaçak göçmen çıktı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde 2 kaçak göçmen yakalandı.
Olayda aracın sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa