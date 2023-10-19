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Tekirdağ'da Durdurulan Araçta 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 2 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 2 kaçak göçmen çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde 2 kaçak göçmen yakalandı.

Olayda aracın sürücüsü gözaltına alınırken kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Tragger Polis 3. Sayfa Haberler

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