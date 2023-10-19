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Tekirdağ'da Durdurulan Araçta 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta 2 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere emniyete götürüldü.