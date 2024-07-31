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Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ergene ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda dur ihtarına uymayan bir araçtan 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladı. Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmak istendiği belirlendi.

Tekirdağ'da dur ihtarından kaçan araçtan 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ergene ilçesi karayolu Çorlu-Lüleburgaz istikametinde yapılan kontroller sırasında dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, takip sonucu durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 Filistin ve 6 Suriye uyruklu toplam 8 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen 1 Filistin uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılmak istendiği öğrenildi.

Operasyonda, göçmenlerin güvenli bir şekilde İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmesi sağlanırken, organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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