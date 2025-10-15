Haberler

Tekirdağ'da Düğün Arabası Süsüyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Tekirdağ'da Düğün Arabası Süsüyle Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, düğün arabası süsü verilmiş otomobilde 5 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanırken, 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir yolcu tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, düğün arabası süsü verilen araçta 5 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalanırken, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 yolcu ise tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda kenti geçiş güzergahı olarak kullanacağı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan operasyonda durdurulan otomobilde 5 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca araçta yolcu olarak bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 Türk vatandaşı yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Düğün aracı süsü vermişler

Öte yandan araca düğün aracı süsü vermek için havlu bağlandığı görüldü. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.