Haberler

Tekirdağ'da Dönüş Yapan Kamyonet Devrildi

Tekirdağ'da Dönüş Yapan Kamyonet Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkezköy'de dönüş sırasında devrilen kamyonetin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan olmadı, trafik tek şeritten sağlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dönüş yaptığı sırada devrilen bir kamyonetin sürücüsü vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kumlugeçit Kavşağı'nda meydana geldi. Namık Kemal Bulvarı'ndan Hayri Batur Caddesi istikametine dönüş yapan M.F. yönetimindeki 34 UH 2671 plakalı kamyonet, dönüş sırasında devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla şoför mahallinden çıkarıldı. Kazada yaralanma yaşanmazken, kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle kavşakta bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması başladı
Genç öğretmen, kalçası büyük olduğu gerekçesiyle çalıştığı okuldan uyarı aldı

Yeni tartışma konumuz: Kalçası yüzünden uyarı alan öğretmen
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 yıllık sır çözüldü! 2 aylık kardeşini yastıkla boğmuş

25 yıllık sır çözüldü! Yastıkla boğarak öldürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.