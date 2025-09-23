Tekirdağ'da Dönüş Yapan Kamyonet Devrildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dönüş yaptığı sırada devrilen bir kamyonetin sürücüsü vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kumlugeçit Kavşağı'nda meydana geldi. Namık Kemal Bulvarı'ndan Hayri Batur Caddesi istikametine dönüş yapan M.F. yönetimindeki 34 UH 2671 plakalı kamyonet, dönüş sırasında devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla şoför mahallinden çıkarıldı. Kazada yaralanma yaşanmazken, kamyonet vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle kavşakta bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ