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Tekirdağ'da Doldurulmuş 49 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Doldurulmuş 49 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 49 bin 400 adet doldurulmuş makaron tütün bulundu. Şahıs hakkında yasadışı tütün kaçakçılığı nedeniyle işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 49 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Kasım 2024 tarihinde Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi'nde T.K. isimli şahsın bulunduğu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, araç içerisinde 49 bin 400 adet doldurulmuş makaron tütün ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen makaronlara el konulurken, şahıs hakkında 4733 Sayılı Kanuna ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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