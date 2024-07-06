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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan bir zanlı, uyuşturucuyla yakalandı. Yapılan aramada metamfetamin, bonzai ve sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı uyuşturucu ile yakalandı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs ve E.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde 1.9 gram metamfetamin, 2 parça halinde 6,4 gram bonzai, 11 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, bulunarak el koyma işlemi yapıldı.

Gözaltına alınan E.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken O.K. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Saray Dolandırıcılık Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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