Tekirdağ'da Dolandırıcılık İddiası Sonucu Silahlı Saldırı

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde bir şahsın kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda M.A., kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşı F.Ö.'ye evine doğru yürürken tabancayla ateş açmıştı. İsabet eden mermi ile F.Ö. bacağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan F.Ö. tedavi altına alınırken, olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alınmıştı. Şüpheli M.A.'nın yapılan kontrollerinde 3 promilin üzerinde alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ