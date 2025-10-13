Haberler

Tekirdağ'da Dolandırıcılık İddiası Sonucu Silahlı Saldırı

Tekirdağ'da Dolandırıcılık İddiası Sonucu Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşını tabancayla bacağından vurdu. Olayın anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde bir şahsın kendisini dolandırdığını ileri sürdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda M.A., kendisini dolandırdığını iddia ettiği arkadaşı F.Ö.'ye evine doğru yürürken tabancayla ateş açmıştı. İsabet eden mermi ile F.Ö. bacağından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan F.Ö. tedavi altına alınırken, olayda kullanılan tabanca muhafaza altına alınmıştı. Şüpheli M.A.'nın yapılan kontrollerinde 3 promilin üzerinde alkollü olduğu ortaya çıkmıştı. Silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye damga vuracak görüntüler! Trump ile Macron bilek güreşine tutuştu

Bir anda başladılar! Trump ile Macron arasında sıra dışı anlar
Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu

Herkes Süper Lig derken dünyanın en zor liglerinden birine gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.