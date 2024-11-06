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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Çetesine Nefes Kesen Operasyon

Tekirdağ'da Dolandırıcılık Çetesine Nefes Kesen Operasyon
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Tekirdağ merkezli olarak İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık çetesine üye 11 kişi tutuklandı. Polis ekiplerinin başarılı müdahalesi ile yakalanan zanlıların, kendilerini banka görevlisi ve çeşitli kamu görevlileri olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Tekirdağ merkezli İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda, polis ekipleri dolandırıcılık çetesine nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. O anlar kameraya yansırken, çete üyelerinin tümü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu'da bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan operasyon, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince titizlikle yürütüldü. Yapılan araştırmalar, dolandırıcıların iletişim yoluyla kendilerini banka görevlisi, hakim, savcı, polis veya sigorta görevlisi olarak tanıtarak, vatandaşları kandıran bir suç ağına dahil olduklarını ortaya çıkardı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, zanlıların Tekirdağ merkezli olmak üzere Zonguldak ve İstanbul'da da faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

Kameralara yansıyan nefes kesen anlar

Operasyon esnasında polis ekipleri, dolandırıcıları bankamatik önünde pusuya yatarak bekledi. Zanlılardan biri para çekerken, diğeri gözcülük yaparak iş birliği içinde hareket etti. Ancak polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Elde edilen görüntülerde, polis ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi dikkat çekti.

11 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, mahkemeye çıkarılan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis yetkilileri, dolandırıcılıkla mücadelede operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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