Tekirdağ'da Doktorların Hayatını Kaybettiği Kazanın Yargılanmasına Devam Ediliyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde istinat duvarına çarpan cipte 2 doktorun hayatını kaybettiği, 2 doktorun ise yaralandığı kazaya ilişkin yargılamaya devam ediliyor.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuksuz yargılanan sürücü Dr. L.K., kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut ile Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karanlık yol

Duruşmaya koltuk değneği ile gelerek ifade veren Doktor A.A.G., olayın yaşandığı bölgenin çok karanlık olduğunu ve kaza anını hatırlamadığını belirterek, sanık L.K.'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur tarafın avukatı Fırat Eren Canpolat ise sanığın kaza sırasında alkollü olduğunun test raporlarıyla tespit edildiğini ve olası kasttan ceza alması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı 18 Kasım 2025 tarihine erteledi.

Doktorların kongresinden dönüyorlardı

Geçen yıl ekim ayında meydana gelen kazada, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doktorların kongre dönüşü içerisinde bulunduğu elektrikli cipin istinat duvarına çarpması sonucu Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği, Dr. A.A.G. ve aracın sürücüsü Dr. L.K.'nin ise yaralanmıştı. - TEKİRDAĞ