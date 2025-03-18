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Tekirdağ'da Doğalgaz Patlaması Sonucu Yangın Çıktı, 4 Yaralı

Tekirdağ'da Doğalgaz Patlaması Sonucu Yangın Çıktı, 4 Yaralı
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Çerkezköy ilçesinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binada iddiaya göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı, olayda 4 kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir binada, iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada bulunan herkes tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve gazetecilere bilgi verdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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