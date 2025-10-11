Haberler

Tekirdağ'da Doğal Gazdan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Doğal Gazdan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi meydana geldi. Bakıcı S.S., uyandırdığı üç kişiyi baygın halde bulduğu için acil yardım çağrısında bulundu. Zehirlenen dört kişinin bilinçleri açık olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Acar Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde çalıştığı eve giriş yapan bakıcı S.S. (59), ikamette kalan 3 kişiyi baygın halde buldu. Okul müdürü F.Ç. (57) ve eşi B.Ç. (54) ile kayınvalide G.A.'nın (85) karbonmonoksit gazından zehirlendiği şüphesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine, polis, ambulans ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Bilinçleri açık

Doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından etkilenen bakıcı S.S. ve ikamet sakini 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazdan etkilenen 4 kişinin bilinçlerinin açık olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
