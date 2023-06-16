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Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Lahana Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.Y'nin kullandığı 39 AAL 002 plakalı yem yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza da yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kazada yaralanan tırın sürücüsü, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hayrabolu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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