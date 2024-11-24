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Tekirdağ'da Dev Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama

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Tekirdağ genelinde 59 ekip ve 250 polisle gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 8 kişi yasal işlemlere tabi tutuldu, 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da 59 ekip ve 250 polisle dev narkotik operasyon

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl genelinde düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirilirken, 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Narvas Narko Alan" uygulaması kapsamında 21 Kasım 2024 tarihinde Kapaklı, Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy başta olmak üzere il genelinde geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalara 59 ekip ve 250 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 1697 şahsın GBT sorgusu ve 349 aracın kontrolü sağlandı.

Narko alanda sıkı denetim: 2 tutuklama, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

Operasyon sırasında; 950 gram bonzai, 81 gram esrar, 5 litre bonzai hammaddeli asetonlu sıvı, 1 kilogram 500 gram bonzai üretimi için hazırlanmış bitki, 12 adet sentetik ecza hap, 1,59 gram kokain, suçtan elde edilen 8 bin 985 TL para, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 38 adet fişek, 4 adet tabanca şarjörü ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

250 polisle yapılan operasyonda 8 kişi hakkında işlem

Ayrıca, 12 araca toplam 127 bin 64 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs dahil toplam 8 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da Dev Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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