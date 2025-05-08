Tekirdağ'da Depo Yangını: Can Kaybı Yok

Tekirdağ'da depo yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bulunan bir apartmanın deposunda yangın çıktı.

Yangın, ilçeye bağlı Gazibey Mahallesi Ağırbağ caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın deposunda çıktı. Yangın yerine itfaiye, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ambulans olası bir dumandan etkilenme vakasına karşı hazır halde bekledi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yalanan ve can kaybı olmaması sevindirirken, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.