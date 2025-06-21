Tekirdağ'da Denizde Sürüklenen Kişi Polis Tarafından Kurtarıldı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde lastik botla denize açılan bir kişi, kötü hava koşulları nedeniyle sürüklendi. Polis ekipleri, anında müdahale ederek kişiyi kurtardı.

Tekirdağ açıklarında denizde sürüklenen kişi polis tarafından kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında lastik botla denize açıldıktan sonra rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Denize lastik botla açılan N.T, bir süre sonra hava koşullarının kötüleşmesiyle birlikte kontrolünü kaybederek açığa doğru sürüklendi. Kıyıdan giderek uzaklaştığını fark eden N.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Denizde yapılan arama sonucunda, sürüklenen kişi polis botuna alınarak güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

Kurtarılan N.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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