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Tekirdağ'da Denizde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde hareketsiz bir şekilde duran bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin 78 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.