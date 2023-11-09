Tekirdağ'da Denizde Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde hareketsiz bir şekilde duran bir kişinin cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin 78 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesinde denizde 78 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.
Olay ilçeye bağlı Kumbağ Mahallesinde denizin kenarında meydana geldi. İddiaya göre sahilde gezen vatandaşlar denizde birisinin hareketsiz vaziyette durduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları incelemede denizde bulunan kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin ise 78 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi.
Denizde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ