Tekirdağ'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Kumbağ Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu.
Kumbağ Mahallesi'nde deniz kıyısında hareketsiz birinin olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirledi.
Türen Demircioğlu'na (78) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa