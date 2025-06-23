Tekirdağ'da Denetimlerde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Denetimlerde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi. Hayrabolu, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde birçok suç unsuru bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-19 Haziran tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

İl genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Hayrabolu, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.

Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi'nde H.A.'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet av tüfeği ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde M.Ş., V.Ş. ve R.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 15 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 705 TL ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde C.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek bulundu.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde, E.B.'nin evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca ile 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde G.Ö.'nün ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör ile birlikte 87 şişe farklı markalarda alkollü içki ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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