Tekirdağ'da DEAŞ ve TKP/ML operasyonunda 3 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ VE TKP/ML üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca "Silahlı Terör Örgütlerinin" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen A.A., M.A. ve M.D. isimli şahıslar tespit edildi. Şüpheliler, yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Şüpheliler ile ilgili işlem başlatılarak sorgulamaya alındı. Sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca yakalanan şüphelilerden birisinin TKP/ML terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.