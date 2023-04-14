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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ'da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon için düğmeye basıldı. 2013-2018 yılları arasında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen A.A.S., A.A., M.D. ve H.R. tutuklandı; M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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