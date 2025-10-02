Tekirdağ'da Çocuklar Tarafından Yakıldığı İddia Edilen Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen boş arsadaki otlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkın yanındaki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında park yanında bulunan boş arsada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde yangın çıktığını ifade ederek, okuldan çıkan çocuklar tarafından boş arsadaki otları yakıldığını söyledi. Ancak vatandaşlar, bölgede kamera olmadığı için ekiplerin işlem yapamadığını ifade etti. - TEKİRDAĞ