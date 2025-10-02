Haberler

Tekirdağ'da Çocuklar Tarafından Yakıldığı İddia Edilen Yangın Kontrol Altına Alındı

Kapaklı ilçesinde, okul çıkışında çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen boş arsadaki otlar, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Mahalle sakinleri, yangınların sık yaşandığını ve güvenlik kameralarının bulunmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından yakıldığı iddia edilen boş arsadaki otlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaşanan yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkın yanındaki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışında park yanında bulunan boş arsada yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Mahalle sakinleri, daha önce de aynı yerde yangın çıktığını ifade ederek, okuldan çıkan çocuklar tarafından boş arsadaki otları yakıldığını söyledi. Ancak vatandaşlar, bölgede kamera olmadığı için ekiplerin işlem yapamadığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
