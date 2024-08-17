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Tekirdağ'da Çocuğun Çakmakla Oyunu Yangına Neden Oldu

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir çocuğun çakmakla oyun oynaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ederken polis soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın 3. katında bir çocuğun çakmakla oyun oynarken çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Kapaklı Erbay Caddesi Erbay Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konutların 3. katında bulunan dairede, bir çocuğun yatakta çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Aile fertleri çıkan yangına müdahale etmeye çalışmasına rağmen söndürülemeyen alevler dairenin tamamına yayıldı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale ederken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Kapaklı İtfaiye İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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