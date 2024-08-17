Tekirdağ'da Çocuğun Çakmakla Oyunu Yangına Neden Oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde apartmanın 3. katında bir çocuğun çakmakla oyun oynarken çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Kapaklı Erbay Caddesi Erbay Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konutların 3. katında bulunan dairede, bir çocuğun yatakta çakmakla oynaması sonucu yangın çıktı. Aile fertleri çıkan yangına müdahale etmeye çalışmasına rağmen söndürülemeyen alevler dairenin tamamına yayıldı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi

Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale ederken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ