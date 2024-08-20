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Tekirdağ'da Çocuğa Motosiklet Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki 59 AJJ 783 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki Y.Y.'ye çarptı. Kazada yere düşen çocuğu gören çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.Y.'yi ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını iddia eden M.M., "Çocuk birden önüme atladı. Çarpmamak için manevra yaptım ama motosikletimin aynasına çarparak yere düştü" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kapaklı 3-sayfa Çocuk Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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