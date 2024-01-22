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Tekirdağ'da cinayet zanlısı yakalandı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da işlediği cinayet sonrası kaçan zanlıyı Tekirdağ'da yakaladı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da mermi yağdırıp işlediği cinayet sonrası kayıplara karışan zanlı Tekirdağ'da yakaladı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde haraç vermediği için öldürülen Hakan Özer, cinayetinin zanlısı S.Ç.'yi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ mahallesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler S.Ç.'nin adresini tespit ettikten sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde yapılan ev aramasında 35 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet dolu fişek, 1 adet çelik yelek, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonda S.Ç. ve olayla bağlantılı olan, K.A, E.A. ve Y.Y.'de gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyette ki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul Tekirdağ Güvenlik Yakalama Cinayet Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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